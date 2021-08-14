شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم: لبنان عم يتعذب وصرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نانسى عجرم، عن حزنها الشديد، لما تمر بها بلدها لبنان فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أننا صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا، مؤكدة أن لبنان تتعذب وليست بخير.

وكتبت نانسى، عبر حسابها على تويتر: "نحنا شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل، واليوم نحنا ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا".





وأضافت نانسى: "لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير، بس كلنى إيمان إنه بعد الظلمة فى نور، وإلا ما ينتهى هالنفق ليرجع البلد اللى منحلم فى واللى سميته حبيب العمر لآخر العمر".

وتابعت نانسى: "ونعم عم قول نحنا لأنّى من هالشعب وبنت هالأرض، وجع الوطن وجعى، وخوف كل إم على مستقبل ولادها خوفى، ولكن مارح أسمح لشعلة الأمل اللى بقلبى تنطفى تحت أى ظرف ولو شو ما صار".





وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، أعربت عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال حول ألبومها الجديد Nancy10، التى طرحته مؤخرا، مؤكدة أن كل ما ترغب فيه هو الاستمتاع بالموسيقى ونشر الحب.

وطرحت النجمة نانسى عجرم، ألبومها الغنائى الجديد "Nancy10" عبر قناتها على يوتيوب، وتضمن الألبوم 10 أغنيات ما بين اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، ومنها "سلامات، ياما، يا ناس قولولى، عاتب ولوم، ما تعتذر، على شانك، جايه معا وحياة".