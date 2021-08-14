شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية سلسلة خلدت صداقة الثلاثى دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام 2011 قدم الثنائى ميرفت أمين ودلال عبد العزيز برنامجا تلفزيونيا باسم "مساء الجمال مع ميرفت ودلال"، وفي إحدى الحلقات استضفا رجاء الجداوى، وفى مشهد في البرنامج تحدث الثلاثة عن سلسلة يرتدوها ولكن بعد رحيل ضلعى مثلث الصداقة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى سوف تظل السلسلة شاهدة على صداقة الثلاثى.

وقالت الراحلة رجاء الجداوى: "إحنا 3 تملى 3 ونزعل أوى لو بقينا 2 والسلسلة دى على قلبى دائمًا وهى فكرة دلال عبد العزيز جبتها لينا في عيد الحب وعملتها لينا إحنا الثلاثة ربنا ما يفرقش بينا أبدًا وفيها عين زرقاء في النص وعبارة عن قلب مكتوب أول حروف من أسماءنا ولو واحدة لبستها والتانية مش لبساها الكل يفتكر بنلبسها سوا".



رجاء الجداوى



شكل السلسلة



ميرفت أمين



ميرفت و دلال

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، السبت الماضى بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا دامت لثلاثة أشهر، وكان قد رحل سمير غانم في 20 مايو الماضي بعد صراع مع الفيروس نفسه.

وكانت النجمة دنيا سمير غانم، قدمت الشكر لجميع من وقف بجانب أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقبلها وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أن الجمهور فى مصر والوطن العربى أجمع أصبحوا أهلها وإخواتها، بعد مساندته لهم.

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا، ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللى بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلى وإخواتى ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وتابعت دنيا: "شكرا لكل أهلنا وإخواتنا فى الوطن العربى كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابى ومامى حبايبى ربنا يرحمكم ويسعدكم، حبايبكم اللى أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".