شكرا لقرائتكم خبر عن "الناجح يرفع إيده".. 6 أغنيات تعبر عن فرحة طلاب الثانوية العامة بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن إعلان نتيجتهم، والتي تعتبر الحد الفاصل لتحديد مصيرهم، ويترقبون علي أمل أن يكلل مجهودهم بالنجاح، وبمجرد سماع كلمة ناجح تمحي فترة من التعب والتوتر والرهبة عاشها الطلاب بين أمنيات ورغبات وتخوفات، وتكمن صعوبة تلك الفترة في كونها خطوة يبني عليها مستقبل كامل.

ودائمًا ما كان للنجاح فرحته المميزة في قلوب الطلاب، وخاصة المرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة حاسمة، لذلك أهتم عدد من أعلام الأغنية المصرية بتقديم الأغاني للناجحين، تقديرا لمجهودهم وليشاركهم فرحتهم، وبرغم أن منها ما تم تقديمه من سنوات طويلة إلا أنها مازالت من أول الأغنيات التي تأتي إلي ذهن الطلاب بمجرد سماع خبر النجاح، ومن أهم الأغاني التي عبرت عن فرحة الطلاب بالنجاح:

"الناجح يرفع إيده"

رغم شهرة العندليب عبد الحليم حافظ بالأغاني الرومانسية، إلا أنه اهتم بتقديم أغنية من أهم وأحلي الأغاني التي عبرت عن فرحة الطلاب بالنجاح، وهي أغنية "الناجح يرفع إيده"، ورغم صدورها عام 1962، إلا أنها من أشهر الأغاني التي يحتفل بها الطلاب، وهي تأليف فتحي قورة، ألحان منير مراد، توزيع علي إسماعيل.

"من الثانوية للكلية"

وقدمت الفنانة ليلي نظمي أغنية بعنوان "من الثانوية للكلية"، من كلمات فتحي قورة، وألحان منير مراد.

"يا صم صم يا ثانوية"

انضم النجم عمرو دياب إلي القائمة بأغنية "يا صم صم يا ثانوية"، التي غناها خلال تتر مسلسل كوميدي بعنوان "مش معقول"، وهي من كلمات شوقى حجاب وألحان هانى شنودة وإخراج علوية زكى.

"كله يرقص"

من ضمن قائمة الأغاني المهمة التي عبرت عن فرحة النجاح أغنية "كله يرقص" للنجم حكيم، وهي من كلمات أمل طائر، ألحان حسن إش إش، توزيع محمد صادق.

"ونجحنا السنة دي"

في عام 2007 طرح النجم تامر حسني أغنية بعنوان "ونجحنا السنة دي" ضمن ألبوم الجنة في بيوتنا، وهي كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال فهمي.

"الناجح"

قدمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية بعنوان "الناجح" عام 2012، ولبساطة كلماتها وتعبرها عن الفرحة كانت ضمن الأغاني الأقرب لقلب الطلاب في تلك المناسبة.