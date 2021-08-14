شيماء سيف تكشف حقيقة طلاقها وإصابتها بالسرطان

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 08:57 مساءً - أجرت الفنانة ” شيماء سيف ” لقاءا مع برنامج ” ET بالعربي ” كشفت من خلاله حقيقة ما تردد من أخبار حول إنفصالها عن زوجها المنتج ” محمد كارتر ” .

فقالت شيماء سيف إنها لاتهتم بالشائعات ولا تسعى للرد عليها بل تجعل الأيام هي من تثبت صحتها من عدمها .. كما أكدت على أنها وزوجها بخير والحالة بينهما جيدة .

وأشارت إلى أن ظهورها الأخير مع زوجها محمد كارتر أثناء حصولها على لقاح فيروس كورونا هو الرد على أخبار الطلاق فعلقت عليها قائلة : ” خلاص اهو الصورة بتتكلم عن نفسها ” .

وتابعت بأنها لا تعلم مصدر هذه الشائعات أو الهدف من ترويجها معربة عن استيائها من تأثيرها وما تسببه من إزعاج لهم وللأهل .

وعن شائعة إصابة شيماء سيف بمرض السرطان علقت على ذلك قائلة : ” في مرة قالوا إن أنا عندي كانسر فمامتي كلمتني شيماء إنتي كويسة قولتلها اه يا حبيبتي أنا كويسة .. بعد كده من كتر ضغوطات الناس وهم بيكلموها هي شكت إن أنا مخبية عليها عشان متقلقش ” .