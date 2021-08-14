كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 08:57 مساءً - شنت الفنانة المعتزلة ” عبير الشرقاوي ” هجوما قاسيا على ” نور عمرو دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” وذلك بعد إعلان نور مؤخرا عن خطبتها واستعدادها للانتقال للعيش في منزل خطيبها بجنوب لندن .
فكتبت عبير الشرقاوي في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” بنت عمرو دياب واللى بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود .. يا بنتى إذا بليتم فاستتروا ” .
وتابعت في تعليق لها حول سبب هذا الهجوم على إبنة عمرو دياب : ” هي قالت إنها هتنقل وتعيش مع خطيبها في بيت جديد ولما قالوا لها الدين قالت محدش يكلمني على الدين ” .
يذكر أن نور عمرو دياب كانت قد أعلنت في وقت سابق بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام عن خطبتها من شاب بريطاني من أصول إفريقية دون الكشف عن هويته .
وأضافت : ” استعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى جنوب لندن للعيش بصحبة خطيبي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية تشن هجوما على نور عمرو دياب : ” شئ مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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