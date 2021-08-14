فنانة مصرية تشن هجوما على نور عمرو دياب : ” شئ مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود “

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 08:57 مساءً - شنت الفنانة المعتزلة ” عبير الشرقاوي ” هجوما قاسيا على ” نور عمرو دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” وذلك بعد إعلان نور مؤخرا عن خطبتها واستعدادها للانتقال للعيش في منزل خطيبها بجنوب لندن .

فكتبت عبير الشرقاوي في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” بنت عمرو دياب واللى بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود .. يا بنتى إذا بليتم فاستتروا ” .

وتابعت في تعليق لها حول سبب هذا الهجوم على إبنة عمرو دياب : ” هي قالت إنها هتنقل وتعيش مع خطيبها في بيت جديد ولما قالوا لها الدين قالت محدش يكلمني على الدين ” .

يذكر أن نور عمرو دياب كانت قد أعلنت في وقت سابق بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام عن خطبتها من شاب بريطاني من أصول إفريقية دون الكشف عن هويته .

وأضافت : ” استعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى جنوب لندن للعيش بصحبة خطيبي ” .