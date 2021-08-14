“لايف ستايلز ستوديوز” تكشف مفاجأتها للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من التشويق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أخيرًا عن مفاجأتها الجديدة، وأعلنت الشركة عن استعدادها لطرح أغنية بعنوان “ما تعلقني فيك”، تقدّم من خلالها لأوّل مرّة الموهبة الشابة سارة براهمي للجمهور.

ونشرت صفحة الشركة على موقع “تويتر” صورة للفنانة الشابة سارة براهمي وعلّقت عليها قائلةً: “أقل من ٤٨ ساعة تفصلنا عن طرح أغنية ما تعلقني فيك للموهبة الشابة سارة براهمي”.

ودعت “لايف ستايلز ستوديوز” المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بترقب صدور الأغنية عبر قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”، مضيفةً: “اشتركوا بقناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب لمشاهدة الأغنية”.

الجدير ذكره أن “لايف ستايلز ستوديوز” أصدرت مؤخرًا عدة أغنيات لنجوم من الوطن العربي وهم: “ياه عالزمن” لجورج وسوف، “بتروح وبتغيب” لربيع بارود، “عالهوى” لروان عليان، “لو تخرب الدني” لكاميليا ورد، “طمني عنك حب” لريم الشريف.