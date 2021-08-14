هل تعتزل ياسمين صبري التمثيل من أجل أحمد ابو هشيمة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة المصريّة ياسمين صبري التساؤلات بين روّاد الإنترنت حول إمكانيّة إعتزالها التمثيل بعدما ردّد البعض أن يكون زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قد طلب منها ذلك.

أمّا سبب هذه التحليلات فهو “ستوري” نشرتها ياسمين صبري عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام، تتضمّن سؤالاً مع إجابته عن تحوّل الأهداف السابقة إلى أمورٍ بلا قيمة بعدما يتعرّف الشخص على ذاته ويحبّها.

وفي حين اعتبر البعض هذا المنشور رسالة اعتزال غير مباشرة من ياسمين صبري، وضع آخرون هذه الترجيحات ضمن إطار الشائعات.