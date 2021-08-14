فن ومشاهير

هل تعتزل ياسمين صبري التمثيل من أجل أحمد ابو هشيمة؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة المصريّة ياسمين صبري التساؤلات بين روّاد الإنترنت حول إمكانيّة إعتزالها التمثيل بعدما ردّد البعض أن يكون زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قد طلب منها ذلك.

أمّا سبب هذه التحليلات فهو “ستوري” نشرتها ياسمين صبري عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام، تتضمّن سؤالاً مع إجابته عن تحوّل الأهداف السابقة إلى أمورٍ بلا قيمة بعدما يتعرّف الشخص على ذاته ويحبّها.

وفي حين اعتبر البعض هذا المنشور رسالة اعتزال غير مباشرة من ياسمين صبري، وضع آخرون هذه الترجيحات ضمن إطار الشائعات. 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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