ابنة إمينيم بالتبني تنشر هويتها الجنسية.. انتقلت من “هي” إلى “هم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ابنة المغني العالمي إمينيم بالتبني أن لديها هوية جنسية غير ثنائية، وطلبت أن تتم مخاطبتها باسم “ستيفي” عبر فيديو على تطبيق تيك توك.

وبحسب المعلومات، غالباً ما تنشر “ستيفي”، المعروفة سابقاً بـ”ويتني”، تفاصيل حياتها على تيك توك لمناقشة عدة مواضيع، بما في ذلك حقيقة تبنيها الّتي شهرتها في عالم مواقع التواصل.

ويُذكر أن إمينيم تبنى بشكل قانوني ستيفي في عام 2005 بعدما تصالح مع زوجته السابقة كيم سكوت. ونشرت ستيفي، 19 عاماً، في الفيديو صورها على مدار السنوات الماضية، مشيرةً إلى نفسها بـ”هي”، ليتغير الأمر بعد حوالي 19 ثانية إلى “هم”، وذلك قبل عرض المزيد من الصور.