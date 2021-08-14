بسبب كورونا.. حفل جوائز إيمي في الهواء الطلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقرر إقامة حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية في الهواء الطلق هذا العام، في أحدث عثرة تعترض الحفل بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر في البداية أن يقام الحفل يوم 19 أيلول في لوس أنجلوس في قاعة مغلقة أمام جمهور محدود من المشاهير.

وقالت أكاديمية التلفزيون في بيان الثلاثاء: “قررت أكاديمية التلفزيون وسي.بي.إس استضافة جميع الفعاليات… في منطقة إيفنت ديك في لوس أنجلوس، خلف مسرح مايكروسوفت مباشرة”.

وتقع منطقة إيفنت ديك في وسط مدينة لوس أنجلوس، وهي مساحة مفتوحة تضم منطقة تخييم كبيرة.

وذكر البيان أن التغييرات جاءت بعد مناقشات مع خبراء الصحة والسلامة في لوس أنجلوس.

وأضاف أنه ستكون هناك حدود بالنسبة لأعداد المدعوين بمن فيهم المرشحون لنيل الجوائز التي تُعد أعلى تكريم يقدمه التلفزيون الأميركي.

وقال المنظمون: “هذا يعني للأسف أن بعض المرشحين لن يتمكنوا من حضور حفل توزيع الجوائز هذا العام”.

وأعادت لوس أنجلوس الشهر الماضي فرض استخدام الكمامات في جميع الأماكن العامة والشركات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ثاني أكبر مدينة بالولايات المتحدة.

وفي حفل توزيع جوائز إيمي العام الماضي، انضم المرشحون لنيل الجوائز من جميع أنحاء العالم للحفل عبر شاشات الفيديو من منازلهم وحدائقهم.