حفيد عمر الشريف ينفي خبر “حمله”: أخبار مزيّفة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت وسائل إعلاميّة “ستوري” منسوبة للشاب عمر الشريف جونيور، حفيد الممثل الراحل عمر الشريف، وكُتب عليها “أنا حامل”.

وبعدما أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً، نشر عمر الشريف جونيور نفياً عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام، فأعاد نشر خبرٍ بعنوان “حفيد عمر الشريف حامل” وعلّق بعبارة “أخبار مزيّفة”.

وسخر حفيد عمر الشريف من الخبر المتداول بالقول: “أعلم أنني اكتسبت وزناً زائداً بسبب الحجر في فترة جائحة كورونا، ولكن هل يعقل؟!”.

إليكم نسخة عن الصورة المتداولة المنسوبة إلى عمر الشريف جونيور بالإضافة الى “ستوري” النفي: