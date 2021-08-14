شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يكشف ملامح تصميم الروبوت "موسى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمى، عن ملامح ومراحل من تصميم "موسى" شخصية الروبوت فى فيلمه الجديد، وهو تجربة سينمائية جديدة، تدور ما بين الأكشن والخيال العلمي، وأشار إلى أنهم سعوا لأن يكون الروبوت بسيطا وملائما للبيئة المصرية.

وقال ميمى فى منشور عبر فيس بوك: "ملامح من تصميم موسى، (التكوين والشكل وآلية التشغيل)، حاولنا يكون بسيط وملائم للبيئة المصرية، موسى مجرد بداية لمشروع كبير إن شاء الله".



التصميم



بيتر ميمى



تصميم الروبوت



موسى

وكشف بيتر ميمي عن أنه تم عمل عدة اسكتشات مبدئية، لشخصية موسى بشكل عام لتحديد الشكل الخارجى، ومدى ضخامة الشخصية، وتم الاستقرار على نسب تقريبية حيث إن الروبوت يتراوح طوله بين 220 سم و240.

وتابع :"تم الاعتماد على الخردوات وأجزاء السيارات بنسبة كبيرة، فى التصميم مع استخدام كتل من الحديد، عريضة وصلبة حتى تتحمل الصدمات".

واستمر: "وتم الاعتماد على الهيدروليك، بشكل أساسى فى معظم أجزاء موسى لتعطي أكبر قدر من المرونة فى الحركة".

ويسيطر على البرومو لفيلم "موسى" قيام الروبوت بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات ومطاردات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية، كما حمل البرومو مفاجأة بنهايته وهو ظهور خاص للنجم أمير كرارة ملثما وبشكل مختلف.

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.