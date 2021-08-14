شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا وليلى علوى وإلهام شاهين وبلقيس يحتفلن بافتتاح مسرح استعراضى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر عدد من نجوم الفن والغناء إلى الساحل الشمالى لقضاء الـ"ويك أند" وحضور حفل افتتاح أول مسرح استعراضى بالساحل الشمالى، والذى حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور ومشاركة الحفل بالغناء والرقص عليها.

وظهر عدد من الفنانات خلال فيديو جمع بين الديفا سميرة سعيد، والفنانة ليلى علوى، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى، والفنانة كارول سماحة والمطربة بلقيس، أثناء رقصهن على أغنية "يوم ورا يوم" التي غنتها النجمة سميرة سعيد مع الشاب مامى منذ عدة سنوات.

وأحيت المطربة بلقيس حفلاً غنائيا يوم الخميس الماضي في إطار عروض الأوبرا الصيفية بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على مسرح النافورة بحضور كامل العدد.

وصعدت المطربة بلقيس على خشبة المسرح بغناء أغنية "سهر الليالي" ثم قدمت باقة مميزة من أشهر أعمالها الغنائية التي استمتع بها الجمهور منها، ياخي، ظبي اليمن، ان يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، جبار، وهمت بظبي - بيذكر بالخريف والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل الى جانب مختارات من اشهر أعمال الموسيقى العربية منها، سهر الليالي، البنت الشلبية؛ الطبطبة لحسين الجسمي.