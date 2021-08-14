شكرا لقرائتكم خبر عن الدايت النظيف ونظام كيتو.. طرق هالى بيرى للحفاظ على شبابها فى سن الـ54 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت الـ 14 من أغسطس مع احتفال النجمة العالمية هالى بيرى بعيد ميلادها الـ 54، حيث تعتبر واحدة من أهم نجمات هوليود ممن لهم رصيد حافل بالأفلام المهمة، كما نالت على مدار تاريخها العديد من الجوائز أبرزها الأوسكار، إلا أنها مؤخرًا لم تخطف الأنظار بفضل أدوارها فحسب، وإنما بسبب حفاظها على شبابها رغم تخطى الـ50، وهو الأمر الذى تطرقت له في أكثر من حوار سابق مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نرصد فيها خطوات هالى بيرى من أجل الحفاظ على رشاقتها.

الدايت النظيف

الدايت النظيف هو ما يطلق على النظام الغذائى لـ هالى بيرى، فتتبع نظاما خاصا لها عبر أكل نظيف بدايت مميز خال من السكريات وممتلأ بالفواكة الطازجة وابتعادها عن اللحوم الحمراء لحساب الأسماك.



هالى بيرى

الاعتناء بالبشرة

بقدر انشغال هالى بيرى بالرياضة تقوم مرتين يومياً على الأقل بالاعتناء ببشرتها بماسكات طبيعية حتى تستمر بشرتها بنفس النعومة والجمال دون تأثر بالسن.

نظام كيتو الغذائى

تواصل هالى بيرى اتباع الأكلات الخاصة جداً من أجل منحها الطاقة الدائمة، وذلك عبر تناول الافوكادو وجوز الهند وغيرها من الأكلات المشابهة، وذلك عبر اتباع نظام كيتو دايت.