"تتجوزيني".. خطوبة الفنانة هاجر الشرنوبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي خطبتها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، على الشاب أحمد الجابري.

وظهر أحمد الجابري في الفيديو "راكعًا" ليقدم لها خاتم الخطبة على أنغام أغنية "تتجوزيني".

وعلّقت الشرنوبي على الفيديو، قائلة: "أحمد الجابري أحلى مفاجأة، بجد شكرًا أبويا الروحي، مش عارفة أقولك إيه ربنا يخليك ليا".

وشاركت الفنانة هاجر الشرنوبي مؤخرًا في مسلسل "سكن البنات"، الذي جمع عددًا من النجوم أبرزهم: منة فضالي، منذر رياحنة، وفاء عامر، إلهام عبدالبديع، أيتن عامر، حجاج عبدالعظيم، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.