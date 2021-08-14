صلاح عبد الله يتمنى فوز الزمالك على الإسماعيلي: "يا مُنجي من المهالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تمنى الفنان صلاح عبد الله، فوز نادي الزمالك على الإسماعلي، في المباراة التي تُقام بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على موقع "تويتر": "يا مُنجي من المهالِك، مِش حِمل زعلة يا زمالِك، الفوز وغيره مفيش، يارب عالدراويش".

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

ويتكون تشكيل الزمالك من: (محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي - طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح - سيف الدين الجزيري).

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي: (محمد فوزي - مصطفى الزناي - مروان صحراوي - باهر المحمدي - حسين السيد - أحمد مصطفى - محمد عادل - محمود دونجا - فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب - بنسون شيلونجو).