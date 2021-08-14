إيمي سالم توجه رسالة لصلاح عبدالله بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي سالم رسالة للفنان صلاح عبدالله، بعد خضوعه لقسطرة في القلب خلال الأيام الماضية.

ونشرت إيمي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبسوطة قوي إني شفت حضرتك واطمنت عليك، حمد الله على السلامة يا عم صلاح، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا".

وطمأن صلاح عبدالله جمهوره حول حالته الصحية، وأكد أنها مستقرة وبدأ يعود إلى طبيعته، مشددًا على أن هذه المحنة ما هي إلى منحة من الله عز وجل له.

ومن جانب آخر، ينتظر صلاح عبدالله عرض مسلسل "شقة 6" بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.