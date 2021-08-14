"السيسي قائد لا يعرف المستحيل".. أصالة تهدي مصر أغنية "الدنيا لها طعم جديد" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري، كليب أغنية "الدنيا لها طعم جديد" احتفالا بافتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وروجت أصالة للكليب عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "لا تغلق الحياة باباً بوجه منّ أحبّها.. وأنا منّ عشّاقها.. تعلّمت منّ هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لا شيء مستحيل.. فإرادتي أقوى من الظروف ودائماً هناك فرصة للسّعادة، فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح الدنيا لها طعم جديد، هنيئاً لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل عبد الفتاح السيسي".

الكليب من إخراج صقر، وكلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

وتم افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، يوم 3 أغسطس الجاري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساحة 135 فدانا.