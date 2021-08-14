بالحجاب مع زوجها.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة نسرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهور جديد نادر للفنانة المعتزلة نسرين، بعد فترة غياب طويلة عن الأنظار.

هذا الظهور استقبله الجمهور بتداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وظهرت نسرين، في الصورة المتداولة على الشبكات الاجتماعية بجوار زوجها الفنان محسن محيي الدين.

ونشر الصورة أحد أقاربها على موقع "فيسبوك"، معلّقا: "بنت عمتى الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيى الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية".

وكانت الفنانة نسرين، اعتزلت التمثيل في عام 1991 وذلك بعدما أعلن زوجها الفنان محسن محيي الدين اعتزاله أيضا، وارتدت الحجاب بعد ذلك.

ومن أشهر أعمال نسرين مشاركتها في أفلام: "الحفيد، شباب على كف عفريت، شيلني وأشيلك"، ومسلسلات "الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، عابر سبيل، المشربية، وجدو عبدو" وغيرها.