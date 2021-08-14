مايا دياب: “بلدي راح من بين أيدينا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

عبّرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن حزنها الشديد على لبنان جراء الأزمات المتتالية التي يعيشها.

وكتبت عبر “تويتر”: “عم بموت وعم بتقطّع وعم ببكي لأنو لبنان يتلفّظ انفاسه الأخيرة.. لأنو في ناس عم بتموت بالمستشفى وغيرن عم بيموتوا على الطريق.. بلدي راح من بين أيدينا”. في سياق متصل، طرحت مايا تيزر أغنيتها الجديدة “أهلا وسهلا”، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت “مايا” التيزر عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: “قريبًا أهلا وسهلا”.

مايا دياب طرحت الخميس الماضي كليب “وطني اللي جايي”، كلمات أحمد ماضي وألحان وتوزيع هادي شرارة.