نوال الزغبي تعتذر عن تسلم جائزة الموريكس دور

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

اعتذرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن عدم قبولها جائزة “الموريكس دور” لهذا العام، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد.

وكتبت نوال على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة”.

يذكر أن نوال كان من المفترض أن يتم تكريمها بجائزة موركس لنجمة لبنانية. وكشف مؤسسا جائزة “الموريكس دور” Murex d’Or فادي وزاهي حلو أن حفل هذا العام لن يكون كالأعوام السابقة، خصوصًا وأن الدورة الـ 20 مهداة لبيروت أيقونة الصمود، إضافة إلى أن شعار هذه الدورة سيكون “الأمل رغم الألم”.