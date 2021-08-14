بدور البراهيم تتعرض للسخرية بعد حديثها عن اسباب الطلاق في السعودية!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 07:04 مساءً - أثارت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية، بدور البراهيم، موجة من الجدل بعد فيديو تحدثت فيه عن رأيها في سبب كثرة الطلاق وانتشاره في السعودية، مشيرة إلى أن “الدلة وفنجان القهوة وصحن التمر”، هما السبب بحسب رأيها.

واعتبرت بدور البراهيم في فيديو نشرته على حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات إنه يجب تعليم المراهقات كيفية تهيئة الجو لأزواجهن في المنزل.

وقالت بدور البراهيم في حديثها إلى المتابعين ” الرجل يحتاج أجواء الأنثى توفرها له في البيت بلاش يسافر برة يدور عليها سمعتي واني أعلم المراهقات على الأجواء الحلوة هادي يسونه في بيوتهم طالما ما هى حرام ولا هي عيب”

وتابعت بدور البراهيم في حديثها قائلة: “مراهقاتك خليهم في الدلة وفنجان القهوة وصحن التمر”. معتبرة أن سبب كثرة الطلاق في السعودية هذه العينة التي يخونها زوجها ويتزوج عليها.

وعن الأجواء التي تحدثت عنها بدور البراهيم قالت: ” الرجل يحتاج من الأنثى أن توفر له أجواء الكاسين والثلج لأنه يبحث عنها في الخارج ويسافر لأجلها”.

واختتمت حديثها: “إذا انتي نوعيتك كدا الله يعينك وإذا مراهقتك بتربيهم على الدلة والتمر والقهوة حقك دول من زمنك انتي الزمن هذا زمن الموهيتو وعصير العنب الفاخر مع الكاسين”.

حديث بدور البراهيم تسبب في الهجوم عليها والسخرية منها خاصة أنها تزوجت وانفصلت أكثر من مرة.

وجاءت التعليقات: ” استغفر الله ما اتشمت لاكن تراك مطلقه مرتين يابدور انصحي نفسك وحافظي على بيتك بدال البربره الي مالها سنع”، ” أطالب الحكومة تسوي لنا تطبيق إسمه القبض وكلنا نصوت لأشكال بدور الإبراهيم وسنومة وأثير الحلوة وطقتهم ويقبضون عليهم ونرتاح من هالعقليات”، ” هي ليش تتكلم كذا وكأنها تقول كلام عادي !!!! يعني الخيانة والكاسين والثلج صارت مباحات!!”