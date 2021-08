الأطباء يجبرون توني بينيت على التقاعد في سن الـ95

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتزل المغني الأميركي المخضرم توني بينيت العروض الموسيقية الحية في سن الـ95 بعد أن نصحه الأطباء بذلك نظراً لوضعه الصحي.

وجاء هذا الإعلان بعد سبعة أشهر من كشفه عن إصابته بمرض ألزهايمر منذ عام 2016.

والأسبوع الماضي، قدّم عرضين في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك مع المغنية ليدي غاغا، وألغى بقية مواعيد جولته لعام 2021.

وأكد ابنه ومدير أعماله داني بينيت أن هذين العرضين سيكونان الأخيرين بعد مسيرة ملحمية للمغني. وقال: “لا مزيد من الحفلات. كان هذا قراراً صعباً إذ لا يزال قادراً على الأداء”.

وأضاف: “هذه تعليمات الأطباء. إن صحته أهم من هذا كله. والمشكلة ليست الغناء بل السفر… بكل بساطة لا نريده أن يسقط على خشبة المسرح”.

وولد بينيت، واسمه الحقيقي أنتوني دومينيك بينيديتو، لعائلة إيطالية فقيرة هاجرت إلى الولايات المتحدة وعمل نادلاً قبل ذهابه للخدمة في الخطوط الأمامية في الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1950 أصدر أول إسطوانة له وأصبح نجماً منذ ذلك الحين، حيث حقق نجاحات ضخمة كأغنيتيه I Left My Heart In San Francisco وShadow Of Your Smile. وفاز بـ 18 جائزة غرامي وباع أكثر من 50 مليون ألبوم.

وفي شباط (فبراير) الماضي، عندما كشف المغني عن معركته مع مرض ألزهايمر، قالت زوجته سوزان: “أشتاق لأشياء كثيرة تتعلق به، فهو لم يعد توني الذي عرفته. ولكن عندما يغني، يكون توني القديم”.