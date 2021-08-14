أرنولد شوارزنيغر يعتذر بعد وصف مناهضي الكمامة بـ”الأغبياء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصدر موقفه اللاذع ضد مناهضي الكمامات واللقاح عناوين الصحف هذا الأسبوع، كتب الممثل الأميركي أرنولد شوارزنيغر مقالاً جديداً لصحيفة “ذا أتلانتيك” يوضح فيه أن كلامه كان مبالغاً فيه بعض الشيء.

وقال الممثل إنه من واجب المواطنين الأميركيين وضع “المصالح الأنانية” جانباً في خضم المعركة ضد وباء كورونا.

وطلب من متابعيه عبر صفحته على “إنستغرام” الاطلاع على مقاله الجديد قائلاً: “لقد كتبت عن الحرية والواجب وما ندين به للأبطال الأميركيين الذين ضحوا بالكثير عبر التاريخ”.

وجاء مقاله بعد التعليقات التي أدلى بها في مقطع فيديو في وقت سابق من هذا الأسبوع، واصفاً أولئك الذين رفضوا ارتداء الكمامات بدواعي “الحرية الشخصية” بـ”الأغبياء” وقائلاً للأميركيين الذين يشعرون بأن القوانين المتعلقة بفيروس كورونا تتعدى على حقوقهم: “تباً لحريتكم”.

وفي المقال كتب: “سأعترف بأن وصف بعض الأشخاص بـ”الأغبياء” وقول: “تباً لحريتكم” كان مبالغاً فيه بعض الشيء، حتى لو ما زلت على موقفي. لكن لست مولعاً بأي شيء أكثر من الإبقاء على أميركا عظيمة، وهذا هو الموضوع الوحيد الذي يمكن أن يجعلني أفقد أعصابي”.

وخلال ظهوره على موقع “يوتيوب” في وقت سابق من الأسبوع، قارن النجم ارتداء الكمامة وتلقي اللقاحات بطاعة إشارات المرور على الطرق للحفاظ على سلامة الآخرين.

وأوضح: “هناك فيروس يقتل الناس، والطريقة الوحيدة لمواجهته هي تلقي اللقاح، وارتداء الكمامات، والالتزام بالمسافات الاجتماعية، وغسل اليدين طوال الوقت… لقد وُضعت إشارة المرور عند التقاطع حتى لا يقتل شخص ما شخصاً آخر من طريق الخطأ…”.

وكان حاكم كاليفورنيا السابق من المؤيدين بشدة لإجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا. وفي وقت سابق من هذا العام شارك مقطع فيديو له عبر حسابه على “إنستغرام” وهو يحصل على أول جرعة من اللقاح في عيادة خلال فصل الربيع.