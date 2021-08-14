في لقاء أجرته قبل رحيلها.. دلال عبدالعزيز تكشف عن خوفها من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرت الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل رحيلها بفترة، لقاءً عبر برنامج “ET بالعربي”، وكشفت خلاله عن مدى خوفها الشديد من كورونا، وأكّدت أنها تقلق منه كثيراً.

وأوضحت خلال اللقاء الذي لم يُعرض إلا بعد وفاتها، أنه بسبب هذه المخاوف اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسلها الأخير “ملوك الجدعنة”، مؤكدة: “أنا جبانة جداً”.

وأشارت إلى أنّ العمل عندما عُرض عليها في البداية، رفضته واعتذرت عنه، رغم حبها تفاصيل الدور وإعجابها به، لكنها كانت تخشى الإصابة بكورونا حينها.

وبعد رفضها العمل في المرة الأولى، اضطر صناعه إلى أن يعرضوا الدور على ممثلة أخرى، لكنها اعتذرت أيضاً نظراً إلى ارتباطها بأعمال ثانية.

ثم عادوا وعرضوا على الراحلة الدور مرة أخرى فوافقت، مؤكدةً محاولاتهم إقناعها، معلقة: “أنا أحببت الدور من الأول، لكن الخوف جعلني أعتذر لأنني شخصية تخاف جداً”.

ورغم كل حرصها على تجنّب الإصابة به، إلاّ أنّ الفنانة الراحلة رحلت عن عالمنا بعد صراع مع كورونا، عن عمر ناهز 61 عاماً.