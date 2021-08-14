بعد حوالي شهرين من الانفصال.. ليام باين يعود لخطيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور حوالي شهرين من الانفصال، فاجأ ليام باين معجبيه باستئناف علاقته بخطيبته مايا هنري.

وأكد مصدر مُقرّب، لم يُكشف عن هويته، أنَّ نجم وان دايركشن السابق وخطيبته أصبحا واثقين جداً من علاقتهما العاطفية ومشاعرهما، وأنَّهما لا يستطيعان الابتعاد عن بعضهما البعض.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أعاد النجم البريطاني المياه لمجاريها بلفتة رومانسية بسيطة أعرب فيها عن حُبِّه لمايا علناً؛ إذ نشر عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” يقول: “لا تتخلى عن شخصٍ إذا أردت حقاً أن تُحبه، حتى وإذا كان سيتعين عليك تعلُّم أن تُحبه وسط فوضى شخصيتك وأخطائك، فلتدع حدسك يخبرك بأنك بحاجة لهذا الشخص وللحفاظ عليه، فدائماً ما يمر الوقت بسرعة ولا يمكننا تعويضه”.

وهي كلمات يبدو أنّها تُعرب عن أسفه وندمه على قرار الانفصال، وتلى هذه الكلمات الصادقة بمنشورٍ آخر، قال فيه: “أحبكِ” قبل أن يُشير لمايا بالاسم في منشورٍ يليه.

وبجانب الكثير من المعجبين، كشف مصدر أنّ أصدقاء وعائلة ليام يُحبون مايا للغاية، خاصةً أنّها ذات تأثير صحي وإيجابي عليه.

ومع استئناف العلاقة، كشف المصدر أنّ خطة زفاف الثنائي ما زالت مقررةً في العام المقبل.

جدير بالذكر أنّ النجم البريطاني كان قد صدم متابعيه بخبر انفصاله عن خطيبته في شهر يونيو الماضي.

وأشار وقتها- من دون الدخول في التفاصيل- إلى أنّه بحاجة للعمل على نفسه، وأن يُصبح شريكاً أفضل.