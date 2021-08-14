انطلاق عرض فيلم “موسى” عربياً في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز الجمهور بالكشف عن موعد عرض فيلمه السينمائي الجديد “موسى” في الدول العربية، وذلك بعد انطلاق عرضه في مصر خلال اليومين الماضيين، وسط إقبال جماهيري كبير على مشاهدة الفيلم.

وقال كريم عبر منشورٍ في “إنستغرام”، إنّ الفيلم سينطلق عرضه عربياً ابتداءً من يوم 19 أغسطس الجاري.

وعقّب نجل الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، مطالباً جمهوره في الدول العربية بالتفاعل مع الفيلم لمعرفة آرائهم عنه بعد مشاهدته.

وبدأ عرض فيلم “موسى” في مصر يوم 11 أغسطس، وأُقيم عرض خاص بحضور أبطال الفيلم يوم الثلاثاء 10 أغسطس، بحضور مجموعة من النجوم، وسط إقبال كبير كون الفيلم يجمع بين الأكشن والخيال العلمي.

فيلم “موسى”، بطولة: إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي وأحمد حاتم وعدد من النجوم “ضيوف الشرف”، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول الشاب “يحيى”، الذي يشعر بالوحدة فيقوم باختراع روبوت ويُطلق عليه اسم “موسى”.