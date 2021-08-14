فيلم الحركة والتشويق "Reminiscence" في دور العرض 19 أغسطس الجاري

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دبي: سيبدأ عرض فيلم الحركة والتشويق "Reminiscence" من شركة "Warner Bros. Pictures" وللكاتبة والمخرجة والمنتجة ليزا جوي، والذي يتألّق فيه عدد من النجوم العالميين مثل هيو جاكمان وريبيكا فيرغوسون وثاندي نيوتون، بصالات السينما في المنطقة بتاريخ 19 أغسطس الجاري.

ويلعب جاكمان في الفيلم دور نيك بانيستر، المحقّق الخاص الذي يعمل على سبر أغوار العقل واستكشاف عالم الماضي المليء بالأسرار المظلمة والمغرية وذلك عبر مساعدة عملائه في الوصول إلى الذكريات المفقودة.

ويعيش بانيستر على تخوم ساحل ميامي الغارق، وتتغيّر حياته للأبد عند استقباله عميله جديدة هي ماي التي تلعب دورها فيرغوسون. وضمن هذا الإطار، تتحوّل مسألة بسيطة حول الفقدان والتذكّر لتصبح بمثابة هاجس خطير جداً. وفي ظل سعي بانيستر الحثيث لمعرفة الحقيقة حول اختفاء ماي، يكتشف مؤامرة خطيرة جداً، ويكون عليه عندها الإجابة على سؤال ملحّ ودقيق: إلى أي مدى يمكن المضي في التمسّك بمن نحب؟

وإلى جانب جاكمان وفيرغوسون ونيوتون، يشارك في بطولة العمل كل من كليف كورتيس ، مارينا دي تافيرا، دانييل وو ، موجين آريا، بريت كولين، ناتالي مارتينيز، أنجيلا سارافيان ، ونيكو باركر.

وتبرع جوي (التي عملت على فيلم Westworld) في إخراج فيلمها الرئيسي الأول "Reminiscence" بالارتكاز على النص السينمائي الأصلي الخاص بها. والفيلم من إنتاجها إلى جانب جوناثان نولان، مايكل دي لوكا وآرون رايدر. أما الإنتاج التنفيذي فكان من نصيب أثينا ويكهام وإليشيا هولمز وسكوت لامبكين.

كما يضم فريق جوي الإبداعي العديد من الأسماء التي تعاونت معها في فيلم Westworld، ومن بينهم مدير التصوير بول كاميرون، مصمّم الإنتاج هوارد كامينغز، المحرّر مارك يوشيكاوا والمؤلّف الموسيقي رامين جوادي، إضافة إلى مصمّمة الأزياء جنيفير ستارزيك (فيلم Bill & Ted Face the Music).