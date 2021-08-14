شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب أحمد كامل حفلاً غنائيًا اليوم السبت الموافق 14 أغسطس، بساقية الصاوى فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث سيقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه المتميزه مثل ياليل ومش شرط وقولى، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته " ، كما قدم من قبل أحمد كامل أغنية "أنا رايح" وكانت الأغنية الرسمية لمسلسل شديد الخطوره للفنان أحمد العوضى والفنانة ريم مصطفي، والذى يحقق نجاحا منذ عرض حلقاته الأولي علي منصة " "watch it



أحمد كامل

يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها.