فنان مصري شهير يكشف عن إنعزاله بعد وفاة رجاء الجداوي

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 05:45 مساءً - حل الفنان ” محمود قابيل ” ضيفا مع المذيعة ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم .

وخلال اللقاء أشار محمود قابيل إلى أنه لم تعرض عليه أية أعمال فنية خلال الفترة الماضية .. كما تحدث عن ما يقوم به لقضاء يومه وقته من مشاهدة للأفلام وقراءة الكتب والتواصل مع أولاده المقيمين في أمريكا . .

وأضاف أنه طوال الفترة الماضية كان منعزلا لتأثره بوفاة الفنانة ” رجاء الجداوي ” ومن بعدها رحيل الفنان ” سمير غانم ” .

فقال محمود قابيل : ” طول الفترة دي كنت منعزل .. حكاية رجاء أثرت فيا وفاة رجاء الجداوي وبعد كده كذا حد وآخرهم سمير .. سمير غانم ده له معزة خاصة في قلبي ” .

ووجه الفنان محمود قابيل رسالة إلى المستمعين والجمهور بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لحماية أنفسهم وبلدهم من هذا المرض والحد من انتشاره .