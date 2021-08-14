رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى الجمهور

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 05:45 مساءً - وجهت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” رسالة شكر إلى الجمهور أعربت من خلالها عن تقديرها لهم ولكل من ساند عائلتها ووقف إلى جانبهم بعد وفاة والديها الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فجاء في الرسالة : ” شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا .. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس ” .

وتابعت دنيا : ” هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا .. ربنا يخليكم لينا .. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا .. شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله ” .

وأضافت : ” ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب .. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا ” .