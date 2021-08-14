كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 05:45 مساءً - أعلن الممثل ” رامي دياب ” في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة ” غادة أبو النجا ” شقيقة زوجة الفنان ” محمد رمضان ” بعد صراع مع مرض السرطان .
فكتب رامي دياب في منشوره : ” لا إله إلا الله .. أقسم بالله قلبي واجعني عليكي جدًا .. ومش عارف أصدق الخبر لحد الآن ” .
وتابع قائلا : ” لأني شفت منك مواقف جدعنة مشفتهاش من رجالة .. بس متغليش على اللي خلقك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.