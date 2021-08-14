الموت يفجع الفنان محمد رمضان

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 05:45 مساءً - أعلن الممثل ” رامي دياب ” في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة ” غادة أبو النجا ” شقيقة زوجة الفنان ” محمد رمضان ” بعد صراع مع مرض السرطان .

فكتب رامي دياب في منشوره : ” لا إله إلا الله .. أقسم بالله قلبي واجعني عليكي جدًا .. ومش عارف أصدق الخبر لحد الآن ” .

وتابع قائلا : ” لأني شفت منك مواقف جدعنة مشفتهاش من رجالة .. بس متغليش على اللي خلقك ” .