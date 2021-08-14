كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 05:45 مساءً - احتفلت الفنانة ” أصالة ” بعيد ميلاد المهندس ” أحمد هلال ” خطيب إبنتها ” شام الذهبي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
فنشرت أصالة صورة تجمع إبنتها شام بخطيبها وكتبت في تعليقها عليها معربة عن حبها له : ” وجودك بحياتنا فرصة للسعادة والطمأنينة يا أطيب قلب وأحلى روح يا حبيب وحيدتي وأغلى أنثى بحياتي يا غالي على قلبي وقلب سيّدة روحي بنتي ” .
وتابعت : ” كل سنة وأنت سالم يا شبّ بيشبه جوّاه برّه .. قلبك متل ضحكتك الحلوه النقيّة الله يسعد أيّامك وتكون إلنا سند وأمان .. الله يحفظك لعيلتك اللي كبرت ونكبر دائماً فيك يا روح قلبي وحبيبي والغالي الحنون الشّهم الفهيم الرايق .. حليت أيامنا بوجودك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة أصالة إلى خطيب إبنتها في عيد ميلاده : ” حليت أيامنا بوجودك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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