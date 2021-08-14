شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين .. شاهد تفاعل الجمهور مع أحدث صورة بالحجاب للفنانة المعتزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسرين، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين التى انتشرت لقطة نادرة لها بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت فى الصورة مرتدية الحجاب برفقة زوجها الفنان محسن محيى الدين، وأحد أقاربها.

وعبرت الجماهير عن حبها للفنانة المعتزلة نسرين، من خلال التعليقات على صورتها التى نشرها أحد أقاربها عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قالت سهام عبد الفتاح، فى تعليقها على الصورة، "فنانة محترمة وجميلة ربنا يبارك فى عمرك وصحتك".



الفنانة نسرين وزوجها محسن محيى الدين

وتفاعلت ليالى، من دولة الجزائر، مع صورة الفنانة نسرين، وقالت: "بحبها جدًا ونفسى أتواصل معاها ولو لمرة واحدة.. ممكن حضرتك تدينى فيس بوك بتاعها.. أمانة تسلملى عليها جدا وتبلغها تحياتى وتحيات جمهورها بالجزائر".

فيما قال أحمد على الجندى: "نسرين الفنانة الرقيقة المحترمة اللى بمجرد ما بنشوفها بتبعث الفرحة لقلوبنا"، وأضاف آخر: "الله يعطيها الصحة والعافية ويباركلها فى زوجها الفنان المحترم الجميل محسن"، كما قالت حسنة محمد، فى تعليقها على الصورة، "الله يسعدهم زوجين زى القمر".



الجمهور يعبر عن حبه للفنانة المعتزلة نسرين



تفاعل الجمهور مع أحدث صورة للفنانة المعتزلة نسرين



نسرين فى قلب جمهورها رغم الاعتزال

وأشارت مروة كامل، إلى تذكر أحد أشهر أعمال الفنانة المعتزلة نسرين، بتعليقها، "دى نسرين بتاعت الشهد والدموع"، فيما قالت أسماء، تعبيرًا عن حبها للفنانة نسرين، "الله.. بحبها فنانة محترمه فعلًا".

يأتى هذا فيما ظهرت الفنانة المعتزلة نسرين مع زوجها الفنان محسن محيى الدين، بأحدث صورة لها، فى ظهور نادر بعد اعتزالها الفن وابتعادها عن كل ما يخص الأضواء والوسط الفني، ونشر أحد أقاربها عبر حسابها بموقع "فيس بوك" صورة جديدة لها تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مصحوبة بتعليق: "بنت عمتى الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيى الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية".

وكانت الفنانة نسرين، اعتزلت التمثيل فى عام 1991 وذلك بعد أعلن زوجها الممثل محسن محيى الدين اعتزاله وارتدت الحجاب بعد ذلك، وكان من أشهر اعمالها مشاركتها فى فيلم "الحفيد"، ومسلسلات "الشهد والدموع"، و"رحلة السيد أبو العلا البشري".



الفنانة المعتزلة نسرين

من ناحية أخرى انضم النجم محسن محيى الدين لنجوم مسرحية "زقاق المدق" للمخرج عادل عبده ليقدم شخصية "فرج" وهى نفس الشخصية التى قدمها الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان فى الفيلم الذى يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته الفنانة شادية وأخرجه حسن الإمام فى السينما.

فيما شارك محسن محى الدين مؤخرا فى فيلم "صابر وراضي" بطولة النجم أحمد أدم، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.