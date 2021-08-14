شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور الفنانة المعتزلة نسرين.. تعرف على أشهر أعمالها ما بين السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة المعتزلة نسرين الأنظار بأحدث ظهور لها بعد فترة غياب طويلة لها عن الأنظار، وذلك خلال صورتها مع زوجها الفنان محسن محيى الدين، وتميزت خلال الصورة بإطلالة بسيطة ارتدت فيها الحجاب، وهو الأمر الذى دفع قطاع كبير لتذكر الفنانة نسرين ورحلتها الفنية ما بين السينما والدراما، الذى نسلط عليها الضوء خلال التقرير التالى.



صورة الفنانة نسرين وزوجها الفنان محسن محى الدين

أبرز أدوار الفنانة نسرين السينمائية

بدأت الفنانة نسرين رحلتها الفنية منذ الطفولة، وارتبطت بأفلام سينمائية أبرزها الحفيد، شباب على كف عفريت، شيلني وأشيلك، بديعة ماصبني.



صورة سابقة للفنانة نسرين بالحجاب

الفنانة نسرين والدراما

كانت رحلة الفنانة نسرين في عالم الدراما مميزة بصورة أكبر، فشاركت بأعمال عديدة تركت فيها بصمة كبيرة، وذلك مع مسلسلات مثل فرصة العمر، الشهد والدموع، عابر سبيل، المشربية، رحلة السيد أبو العلا البشرى، صيام صيام، اصابع الزمن، على أبواب المدينة، سبع صنايع، أم سعف جتكم، فوازير جدو عبدو.