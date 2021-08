شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نيويورك تلقى القبض على رجل اقتحم منزل تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت شرطة نيويورك، القبض على رجل بعد اقتحامه شقة تعود للمغنية الشهيرة تايلور سويفت، وكان الرجل قد ظل سنوات يعلن عن حبه لتايلور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وكشفت الشرطة عن أنه تم القبض على الرجل بتهمة التعدى على ممتلكات الغير داخل مبنى سكني، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ضابط الأمن هو من أبلغ عن اكتشاف رجل داخل المبنى الذي تعيش فيه تايلور، وعندما وصلت الشرطة، تم العثور على الرجل، باتريك نيسن، داخل الشقة التى اقتحمها دون إذن، ويواجه نيسن البالغ من العمر 28 عاما، تهمة التعدي الجنائي من الدرجة الثانية.

وهذه الواقعة ليست الأولى، التى يقتحم فيها رجل شقة سويفت فقد سبق واعتقلت الشرطة أحد الأشخاص يدعى هانكس جونسون "52 عامًا"، بعد تلقي بلاغ، من متصل بخط الطوارئ، بأن الرجل موجود داخل الشقة بدون إذن، وأضافت الشرطة أن اتهاما جنائيا بانتهاك حرمة منزل وُجّه إلى جونسون، وأن الأخير أُطلق سراحه بدون كفالة.

ومن جهة أخرى، أكدت المغنية العالمية تايلور سويفت - فى وقت سابق - قائمة الأغاني المكونة من 30 أغنية التي ستصدرها قريبا، وتتضمن إعادة تسجيل أغاني مثل ، I Knew You Were Trouble ، وAll Too Well، قررت سويفت أن لا تترك المعجبين في حالة قلق لذلك كشفت عن اغاني النسخة الكاملة من الإصدار المقبل بعنوان Red .