شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الحكاية الثانية من مسلسل "زي القمر".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل الحدوتة الثانية من مسلسل "زى القمر" تصوير بعض مشاهده اليوم والذى يحمل عنوان "أنا قبلت" من تأليف أيمن الشايب ومن إخراج معتز حسام، حيث حددت الجهة المنتجة للعمل موعد مبدئى بداية الشهر المقبل كموعد مبدئي للمسلسل.





والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها، وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

وانطلق تصوير الحكاية الأولى باسم "غالية" والتى تقوم ببطولتها الفنانة درة بمشاركة عدد من النجوم منهم أحمد حلاوة، فراس سعيد، مراد مكرم، وهاجر الشرنوبي، وهي حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر" الذي يدور في حكايات منفصلة، عبارة عن 5 حلقات لكل حكاية.