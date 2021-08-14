شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهدى مصر أغنية "الدنيا لها طعم جديد": هنيئا بقيادة عظيمة وقائد لا يعرف المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الكبيرة أصالة أغنيتها الجديدة "الدنيا لها طعم جديد"، للاحتفال بمدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، وقالت أصالة، فى تعليقها على الأغنية التى نشرتها عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "هنيئًا لمصر بصناعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة فى ظل قائد لا يعرف المستحيل عبد الفتاح السيسى".

وقالت أصالة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "لا تغلق الحياة بابًا بوجه منّ أحبّها.. وأنا منّ عشّاقها.. تعلّمت منّ هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لا شيء مستحيل.. فإرادتي أقوى من الظروف ودائمًا هناك فرصة للسّعادة فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح الدنيا لها طعم جديد هنيئًا لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل عبد الفتاح السيسي".



أصالة

ويشار إلى أن افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز"، داخل مدينة السادات في محافظة المنوفية، جرى يوم 3 أغسطس الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم إنشاء المدينة الصناعية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدانا بمدينة السادات.

وافتتاح المرحلة الثانية للشركة التي تضم عدد 4 مصانع، سيكون في عيد تحرير سيناء المقبل، وتم المدينة الصناعية تضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا، كما تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن.

وتضم الشركة مصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، ومصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن.