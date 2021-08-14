شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور هو المحقق فى مشروع مسرح "الجريمة" وعرضها على مسرح النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم فريق عمل عروض مشروع مسرح الجريمة على خشبة مسرح النهار من بطولة راندا البحيرى وإخراج محمد علام وإنتاج نقابة المهن التمثيلية .

مشروع مسرح "الجريمة" عبارة عن عرض كل عشرة أيام، بيحصل فيه جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، وبعدين بيحصل تحقيق من خلال محقق يبحث في مين المشتبه فيهم، ثم يجي دور الجمهور يبقي هو المحقق في أنه يقول من هو المجرم، وبنساعدك أكتر من خلال حلول بتوصلك أسرع للحل، وهي عبارة عن ثلاث اختيارات كل اختيار منهم بيغير في مجرى الأحداث وبيقربنا خطوة لمرتكب الجريمة، وفي النهاية بتكتب اسم المشتبه فيه وليه عمل كده دليل في ورقة هتستلمها وأنت خارج من المسرح، وآخر يوم للعرض بنعرض الجريمة كاملة وبنعلن عن مرتكب الجريمة والدليل، والفائز أو الفائزة من الجمهور بيستلموا درع المحقق وجائزة مالية .



مشروع مسرح الجريمة

يذكر أن العرض ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، ومن بطولة كلا من الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه .