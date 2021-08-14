شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من زواجها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى رسالة قصيرة من ياسمين الخطيب لأصدقائها على "فيس بوك"، أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد احتفالها بزواجها منذ أيام وطالبت الحاضرين لحفل زفافها بالاطمئنان علي أنفسهم، وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "إيجابي كورونا بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير".



إصابة ياسمين الخطيب بكورونا

واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، بعقد قرانها، الأحد الماضي، فى حفل صغير أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.

وأكثر ما لفت الانتباه في عقد قران ياسمين الخطيب هو إتمام الزواج علي يد مأذونة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من الحفل، والذي ظهرت ياسمين الخطيب فى أحدها وهي تسأل المأذونة "اشمعنى أبو حنيفة"، وبعدها تم استكمال إجراءات عقد القران.