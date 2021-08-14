شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام مهمة فى مشوار طلعت زين فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى وفاة الفنان طلعت زين الذى كان يعتبر واحدًا من عشاق الموسيقى الغربية، وكان الراحل مُعرب أغنية "مكارينا" العالمية ومؤديها بالعربية، والتى لاقت نجاحًا كبيرًا فى الوطن العربى وقتها، كما أنه شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام التي لاقت نجاح كبير مع الجمهور نذكرها في ذكرى وفاته.

أفريكانو

الفيلم تأليف محمد أمين وإخراج عمرو عرفة وبطولة أحمد السقا ومنى زكى وطلعت زين من إنتاج عام 2001، تدور أحداث الفيلم عن شاب بسيط يأتى له محامى عمه الذى يملك محمية فى جنوب أفريقيا ويخبره أن عمه جعل له ولأخته نصف الميراث والنصف الآخر لابنته "منى زكى" ويذهب إلى جنوب إفريقيا ليأخذ الميراث ويحب ابنة عمه (منى زكى) وفى أحداث الفيلم يحاول رجل ثرى صديق والدهم أن يستولى على الميراث.



طلعت زين والسقا

أحلام عمرنا

الفيلم من تأليف أحمد البيه وإخراج عثمان أبو لبن وبطولة مصطفى شعبان ومنة شلبى ومنى زكى وطلعت زين، وإنتاج عام 2005 وتدور أحداثه حول ندى (منى زكى) العائدة من الخارج، تلتقى بصديقها خالد (مصطفى شعبان) الذى يريد أن يسافر إلى الخارج لأنه يعانى من البطالة، كى يحقق أحلامه هناك، يلتقيان فى أسطبل الخيل ويقعان فى الحب من أول نظرة، ثم يلتقيان مرة أخرى فى مرسى علم بالبحر الأحمر أثناء ممارسة رياضة الغطس، وهناك أيضًا نهى (منة شلبى) ترث أرضًا فى مرسى علم تريد أن تبنى فوقها مشروع كافيتريا للشباب مع أصدقائها، لكن العم يريد بيع الأرض كى يأخذ نصيبه من الميراث، كما أن بعض المستثمرين يريدون وأد المشروع خوفًا من المنافسة، يشكل بعض الشباب مجموعة تحاول إفشال المشروع، إلا أن خالد وندى، يتكاتفان مع صاحبة الأرض، ويحقق الجميع الحلم الذى كم حلموا به فوق أرض مصرية بعيدًا عن صخب المدن، وقلة الفرص فى العمل.



طلعت زين وفريق عمل فيلم احلام عمرنا

الديلر

فيلم من إنتاج عام 2008 وتأجل عرضه لعام 2010، بطولة أحمد السقا وخالد النبوى ومى سليم وطلعت زين وسامى العدل ونضال الشافعى من تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد صالح.

تدور أحداثه حول كراهية تولدت منذ الصغر بين على ويوسف انتهت أولى حلقاتها بهجرة على (خالد النبوى) إلى أوكرانيا وسجن يوسف (أحمد السقا) على يديه فى مصر، وفى أوكرانيا تضع سماح زوجة على وحبيبة يوسف السابقة وليدها، ويعمل على مع تجار المخدرات (طلعت زين) ويهرب بالمال لمكان مجهول، ويسافر يوسف إلى تركيا للعمل فى تجارة المخدرات حتى يعلو نجمه ويلتقى الغريمان مرة أخرى لتنتهى القصة بمقتل أحدهما.