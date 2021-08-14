بحضور نجوم الفن.. ميشال فاضل يفتتح أول مسرح غنائي في مراسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الملحن والموزع اللبناني ميشال فاضل، بافتتاح أول مسرح غنائي في الساحل الشمالي بعنوان O BY MICHELLE، بحضور شريكه رجل الأعمال والمنتج الفني وليد مصطفى وزوجته الفنانة كارول سماحة، وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك لأخي الغالي وصديقي العزيز جدا د. وليد مصطفى.. و الفنان الكبير الموسيقار ميشيل فاضل إفتتاح أجمل عرض غنائي إستعراضي في مراسي.. o by Michelle، أهنئكم من كل قلبي".

وحضر الافتتاح عدد من نجوم الفن أبرزهم إلهام شاهين، ليلى علوي، كارول سماحة، سميرة سعيد، غيرهم.