“عكازة” أهداها شاه إيران إلى أتاتورك ستباع في مزاد وهكذا سيصرف ثمنها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 2:59 مساءً

أفادت تقارير محلية تركية أن عصا مشي (عكازة) قيل إنها أهديت لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، من قبل رضا بهلوي شاه إيران عام 1932، ستُباع في المزاد بمدينة إسطنبول، يوم غد الأحد.

ونقلت صحيفة ”حرييت“ التركية، عن حسين كوجاباش مؤسس الشركة التي تنظم المزاد، أن بيع العكازة سيتم عبر منصة على الإنترنت، وسيتم التبرع بالدخل إلى صندوق المنح الدراسية التابع لمؤسسة التعليم التركية.

وتتميز العكازة، التي يبلغ طولها 92 سنتيمترا، بملامحها الفنية في النحت، وتم إهداؤها إلى أتاتورك في الفترة التي كانت فيها العلاقات بين تركيا وإيران وثيقة.

وفي أعقاب تلك الهدية قام شاه إيران بزيارة رسمية لتركيا استغرقت 27 يومًا في عام 1934 بدعوة من أتاتورك.

ومن بين الأعمال المعروضة للبيع في المزاد الذي سيقام غدا الأحد، فناجين قهوة من البورسلين وأكواب من الكريستال وأطباق عشاء تعود للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، حسب تقرير صحيفة ”حرييت“.