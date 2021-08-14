شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام "هذه ليلتي" و"مجرم سينما" و"لحم ودم" بنادي سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، كل من فيلم "هذه ليلتى" للمخرج يوسف نعمان وفيلم "مجرم سينما" للمخرج أحمد السمان" وفيلم "لحم ودم" للمخرج جورج مجدى وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم الإثنين في تمام السابعة مساء.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد على ومديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على لمناقشة الإفلام مع صناعها والجمهور بحضور الطفل عمرو حسام الدين جابر بطل فيلم "هذة ليلتي".

"هذه ليلتى" هو فيلم مصري قصير إخراج وتأليف يوسف نعمان، واشترك في التأليف أحمد عبد الوارث بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حساب. إنتاج يوسف نعمان وسالي والي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

يناقش الفيلم قضية الأطفال الذين يعانون من نوع من القدرات الخاصة، و قد حصل الفيلم على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية افضل فيلم - مهرجان جنيف للافلام الشرقية ،جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم ، المهرجان القومي للسينما المصرية ،افضل فيلم- افضل مخرج- افضل ممثلة، مهرجان الاردن الدولي،تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان السينما الفرنكفورتيه - فرنسا، تنويه خاص لجنة التخكيم، مهرجان مونتريال الدولي - كندا ،و تنويه خاص لجنة التحكيم ، مهرجان الفيلم الافريقي - بلجيكا.