شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وفريقه جيبسى يرفعان شعار كامل العدد فى حفل مارينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان إدوارد وفريقه الغنائى جيبسى حفلاً غنائيًا كبيرًا في مارينا، ورفع شعار كامل العدد، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ويعد هذا الحفل هو الرابع له هذا الصيف بعد عودته للغناء مرة أخرى، وإعادة إحياء فرقته الموسيقية من جديد، ويستعد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل عدد من الأغانى الجديدة، لطرحها بالأسواق خلال موسم الصيف الحالى .





















كان الفنان إدوارد قد صرح مؤخرًا لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيرًا عنها لافتًا إلى أن سبب التأخرهو انشغاله بأعمال تمثيلية أخرى". وأضاف إدوارد: "التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عامًا والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغانى التى سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

























فريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

وكانت آخر مشاركات الفنان إدوارد التمثيلية خلال السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.