شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يتصدر تريند رقم 1 على يوتيوب بأغنية "لو هتسيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب" واحتل المركز الأول، وحققت الأغنية 2 مليون مشاهدة في أقل من يومين منذ طرحها أول أمس الخميس، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

محمد حماقى

وتقول كلمات الأغنية "ولو هتسيب حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها بلا متاهه ..حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها ..قفلناها..ولو حاتسيب..موافقك عادى بس ..تسيبنى بـ شروط..ماتتعبنيش ..كأنك ناوى على موتى..وبدِل قلبى ده بقلبك وبعدها غيب..عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟..أخلي بالى من نفسى اللى سايبانى ورايحه وراك عشان مالهاش حبيب تانى..ده أنا ح أعاند، عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟، أخلى من نفسى وليه يعنى؟، وبتقولهالى وانت خلاص مودعنى، طب إقنعنى".

وكان قد انتهى المطرب محمد حماقى من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم "يافاتنى"، بعد أن أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالى.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية "زيها مين"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وهى إحدى أغانى ألبوم "يافتنى" أيضا.