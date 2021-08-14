شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حفلته المقبلة بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن موعد حفلته المقبلة حيث قال إن موعدها يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس المقبل بالمسرح الرومانى بالساحل الشمالى.

وأضاف الكينج: أنه بصدد إجراء بروفات موسيقية هذه الأيام مع فرقته الموسيقية استعدادًا لهذا الحفل الكبير وأشار إلى أنه سيقدم في هذا الحفل أغانى ألبومه الجديد كما أنه يجهز لمفاجآت جديدة لجمهوره في هذا الحفل.

يذكر أن الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب" وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

يذكر أن أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم