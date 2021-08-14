شكرا لقرائتكم خبر عن لاميتا فرنجية بعد عودتها للقاهرة: مصر أم الدنيا ودائمًا أمن وأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مصر هذه الأيام، بعد غياب طويل ابتعدت فيه عن مصر بسبب صعوبة الانتقالات بين الدول بسبب انتشار فيروس كورنا وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أعربت عن سعادتها بزيارة مصر التي تعتبرها بلدها الثاني وقالت إنها ترتبط بمصر عاطفيًا وتربطها صداقات كثيرة وذكريات سعيدة بمصر.

وتابعت: أنه لولا صعوبة الانتقالات وفيروس كورنا لما ابتعدت عنها طيلة هذه المدة، وأضافت في تصريحاتها أنها تنوى العودة إلى عالم الفن ولكن تحرص على أن تكون عودتها بشيء قوى ومؤثر وهى بصدد إجراء عدة اجتماعات فنية خلال هذه الأيام ربما توفق في إحداها.

يذكر أن من أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية أيضًا مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز كما شاركت مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"







لاميتا لاميتا

وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.