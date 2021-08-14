شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يشهد افتتاح أولى عروض مسرح "الجريمة" بطولة راندا البحيرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد من أعضاء النقابة في التاسعة مساء اليوم السبت، انطلاق أولى عروض مسرح الجريمة بطولة الفنانة راندا البحيرى ومن إخراج محمد علام، وذلك على خشبة مسرح النهار بشارع القصر العينى .

والمسرحية عبارة عن دراما تحدث من خلالها جريمة ومن ثم تحقيق بخصوص هذه الجريمة وبعدها يتدخل الجمهور ويصبح هو المحقق، ويعطيك العرض المسرحي ثلاثة اختيارات كل اختيار منهم يغير في الأحداث ويقربهم خطوة لمرتكبي الجريمة وعلى الجمهور كتابة اسم المشتبه فى ورقة ويسلمها عقب دخوله للمسرح ثم يتم إعلان الفائزين من الجمهور ويعرض العرض كاملاً بحضور الفائزين مع تسليمهم درع المحقق وجائزة مالية.

يذكر أن العرض ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، ومن بطولة كلا من الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه .