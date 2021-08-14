شاهد .. الظهور الأول ل ” نيللي كريم وهشام عاشور ” من شهر العسل

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” نيللي كريم ” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال قضائها لشهر العسل .

وظهرت نيللي كريم في الصورة برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق ” هشام عاشور ” وهي تضع يدها على كتفه في أحدث ظهور لها بعد زواجهما .

وكتبت نيللي كريم في تعليقها على الصورة : ” أجواء أجازة الجمعة ” .

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما وزفافهما يوم الخميس الماضي في إحدى القرى بالساحل الشمالي في حفل شهد حضور عدد من نجوم الفن إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين .