تعرف على موعد مباراة الهلال وهلال الفاشر في الدوري السوداني والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

يواصل فريق الهلال مشواره في الدوري السوداني، بحثا عن استعادة اللقب مرة مع اقتراب الموسم من خط النهاية.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المريخ أقرب ملاحقيه، بعد أن خاض الفريقان 25 مباراة حتى الآن.

يلتقي الهلال مع ضيفه هلال الفاشر، في الجولة 28 من عمر المسابقة، في أم درمان مساء يوم الأحد.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة الملاعب والرياضة السودانية، على الهواء مباشرة.

يذكر أن المريخ يخوض مباراة في نفس اليوم، حين يواجه حي الوادي نيالا.